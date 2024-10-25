"Реал" победил сербов. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 25 октября 2024 г., 09:42 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 09:47
Состоялись матчи пятого тура регулярного чемпионата Евролиги. Мадридский "Реал" разгромил "Црвену Звезду" 95:72.
Монако (Франция) - Париж (Франция) 80:87
Парижане выиграли последнюю четверть 24:16.
Выдающийся матч провел разыгрывающий "Парижа" Ти Джей Шортс, набравший 28 очков и сделавший 10 передач.
Жальгирис (Каунас, Литва) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 78:63
Баскония (Витория, Испания) - Альба (Берлин, Германия) 80:57
Маркус Ховард (Баскония) набрал 26 очков.
Милан (Италия) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 84:96
Первую половину матча турки выиграли 46:25.
Форвард "Милана" Никола Миротич набрал 29 очков.
Реал (Мадрид, Испания) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 95:72
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