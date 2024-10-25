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Спорт

"Реал" победил сербов. Результаты матчей Евролиги

время публикации: 25 октября 2024 г., 09:42 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 09:47
"Реал" победил сербов. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Gerald Herbert

Состоялись матчи пятого тура регулярного чемпионата Евролиги. Мадридский "Реал" разгромил "Црвену Звезду" 95:72.

Монако (Франция) - Париж (Франция) 80:87

Парижане выиграли последнюю четверть 24:16.

Выдающийся матч провел разыгрывающий "Парижа" Ти Джей Шортс, набравший 28 очков и сделавший 10 передач.

Жальгирис (Каунас, Литва) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 78:63

Баскония (Витория, Испания) - Альба (Берлин, Германия) 80:57

Маркус Ховард (Баскония) набрал 26 очков.

Милан (Италия) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 84:96

Первую половину матча турки выиграли 46:25.

Форвард "Милана" Никола Миротич набрал 29 очков.

Реал (Мадрид, Испания) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 95:72

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