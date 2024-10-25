Роберто Манчини уволен с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии
время публикации: 25 октября 2024 г., 09:14 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 09:14
Роберто Манчини уволен с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии по футболу, сообщает официальный сайт Федерации футбола Саудовской Аравии.
В заявлении о причинах увольнения не сообщается.
Итальянские СМИ 20 октября сообщили, что в ближайшие дни Роберто Манчини будет уволен. Руководство федерации не устроили результаты команды и поведение тренера.
Роберто Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии летом 2023 года и стал одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира.
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