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Роберто Манчини уволен с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии

время публикации: 25 октября 2024 г., 09:14 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 09:14
Роберто Манчини уволен с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии
AP Photo/Aijaz Rahi

Роберто Манчини уволен с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии по футболу, сообщает официальный сайт Федерации футбола Саудовской Аравии.

В заявлении о причинах увольнения не сообщается.

Итальянские СМИ 20 октября сообщили, что в ближайшие дни Роберто Манчини будет уволен. Руководство федерации не устроили результаты команды и поведение тренера.

Роберто Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии летом 2023 года и стал одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира.

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