Рейтинг ФИФА. Лидируют аргентинцы. Сборные Израиля и Украины опустились
время публикации: 25 октября 2024 г., 13:53 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 13:53
ФИФА опубликовала рейтинг футбольных сборных по состоянию на 24 октября 2024 года. Лидирует сборная Аргентины.
В первую десятку входят команды Франции, Испании, Англии, Бразилии, Бельгии, Португалии, Нидерландов, Италии и Колумбии.
Австралийцы оттеснили сборную Украины на 25-е место.
Сборная Израиля опустилась с 79-го на 81-е место.
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