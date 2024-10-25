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Рейтинг ФИФА. Лидируют аргентинцы. Сборные Израиля и Украины опустились

время публикации: 25 октября 2024 г., 13:53 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 13:53
Рейтинг ФИФА. Лидируют аргентинцы. Сборные Израиля и Украины опустились
AP Photo/Denes Erdos

ФИФА опубликовала рейтинг футбольных сборных по состоянию на 24 октября 2024 года. Лидирует сборная Аргентины.

В первую десятку входят команды Франции, Испании, Англии, Бразилии, Бельгии, Португалии, Нидерландов, Италии и Колумбии.

Австралийцы оттеснили сборную Украины на 25-е место.

Сборная Израиля опустилась с 79-го на 81-е место.

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