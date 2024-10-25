Удаление Моуриньо. Победа "Тоттенхэма". Результаты матчей Лиги Европы

Состоялись матчи третьего тура основного этапа Лиги Европы. "Фенербахче" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" 1:1.

Порту(Португалия) - Хоффенхайм (Германия) 2:0

Твенте (Энсхеде, Нидерланды) - Лацио (Рим, Италия) 0:2

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Манчестер Юнайтед (Англия) 1:1

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуриньо был удален. Он бурно выражал неудовольствие по поводу не назначенного пенальти в ворота гостей.

Лион (Франция) - Бешикташ (Стамбул, Турция) 0:1

На 71-й минуте победный гол забил бывший полузащитник "Бенфики" и "Тоттенхэма" Жедсон Фернандеш.

Мальме (Швеция) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 0:1

Победный гол на 30-й минуте забил Аюб Эль-Кааби, главная ударная сила "Олимпиакоса".

Глазго Рейнджерс (Шотландия) - Стяуа (Бухарест, Румыния) 4:0

Андерлехт (Брюссель, Бельгия) - Лудогорец (Разград, Болгария) 2:0

Большую часть матча болгары играли в меньшинстве. На 30-й минуте был удален Каю Видаль.

Израильский защитник "Лудогорца" Денни Гроппер вышел на замену на 87-й минуте при счете 1:0.

Тоттенхэм (Лондон, Англия) - АЗ (Алкмаар, Нидерланды) 1:0

На 53-й минуте Ришарлисон реализовал пенальти.