"Барселона" разгромила "Баварию". Рекорды "Бреста" и "Лилля". Результаты матчей Лиги чемпионов
Состоялись матчи третьего тура основного этапа Лиги чемпионов. "Барселона" разгромила "Баварию" 4:1, "Манчестер Сити" - пражскую "Спарту" 5:0.
Аталанта (Бергамо, Италия) - Селтик (Глазго, Шотландия) 0:0
Брест (Франция) - Байер (Леверкузен, Германия) 1:1
Удачный старт дебютанта турнира "Бреста" стал настоящим сюрпризом. "Брест" стал первым французским дебютантом Лиги чемпионов с 1998 года, не проигравшим в первых трех матчах группового этапа.
Атлетико (Мадрид, Испания) - Лилль (Франция) 1:3
На 61-й минуте "Атлетико" вел в счете 1:0.
"Лилль" стал первым французским клубом, победившим "Атлетико" в Мадриде.
Барселона (Испания) - Бавария (Мюнхен, Германия) 4:1
Три гола забил Рафинья, один - Роберт Левандовски.
Бенфика (Лиссабон, Португалия) - Фейенорд (Роттердам, Нидерланды) 1:3
Зальцбург (Австрия) - Динамо (Загреб, Хорватия) 0:2
Манчестер Сити (Англия) - Спарта (Прага, Чехия) 5:0
Лейпциг (Германия) - Ливерпуль (Англия) 0:1
Янг Бойз (Берн, Швейцария) - Интер (Милан, Италия) 0:1