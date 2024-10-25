"Барселона" разгромила "Баварию". Рекорды "Бреста" и "Лилля". Результаты матчей Лиги чемпионов

Состоялись матчи третьего тура основного этапа Лиги чемпионов. "Барселона" разгромила "Баварию" 4:1, "Манчестер Сити" - пражскую "Спарту" 5:0.

Аталанта (Бергамо, Италия) - Селтик (Глазго, Шотландия) 0:0

Брест (Франция) - Байер (Леверкузен, Германия) 1:1

Удачный старт дебютанта турнира "Бреста" стал настоящим сюрпризом. "Брест" стал первым французским дебютантом Лиги чемпионов с 1998 года, не проигравшим в первых трех матчах группового этапа.

Атлетико (Мадрид, Испания) - Лилль (Франция) 1:3

На 61-й минуте "Атлетико" вел в счете 1:0.

"Лилль" стал первым французским клубом, победившим "Атлетико" в Мадриде.

Барселона (Испания) - Бавария (Мюнхен, Германия) 4:1

Три гола забил Рафинья, один - Роберт Левандовски.

Бенфика (Лиссабон, Португалия) - Фейенорд (Роттердам, Нидерланды) 1:3

Зальцбург (Австрия) - Динамо (Загреб, Хорватия) 0:2

Манчестер Сити (Англия) - Спарта (Прага, Чехия) 5:0

Лейпциг (Германия) - Ливерпуль (Англия) 0:1

Янг Бойз (Берн, Швейцария) - Интер (Милан, Италия) 0:1