Лига конференций. Неожиданное поражение "Брюгге". Голевая передача израильтянина.

Состоялись матчи второго тура основного этапа Лиги конференций. "Брюгге" неожиданно проиграл "Викингуру" 1:3.

Викингур (Рейкьявик, Исландия) - Брюгге (Бельгия) 3:1

АПОЭЛ (Никосия, Кипр) - Борац (Баня Лука, Босния и Герцеговина) 0:1

Победный гол на 63-й минуте забил Стефан Савич (5 июля перешел из "Варты" (Познань)).

Юргорден (Стокгольм, Швеция) -Витория (Гимараэш, Португалия) 1:2

Санкт-Галлен, Швейцария) - Фиорентина (Флоренция, Италия) 2:4

На 69-й минуте была ничья 2:2.

Хартс (Эдинбург, Шотландия) - Омония (Никосия, Кипр) 2:0

Ягеллония (Бялосток, Польша) - Петрокуб (Хинчешти, Молдова) 2:0

Во втором тайме в течение трех минут два гола забил Афимико Пулулу.

Гент (Бельгия) - Мельде (Норвегия) 2:1

На 24-й минуте после результативной передачи израильтянина Омри Гандельмана счет открыл бывший защитник "Бреста" и "Брюгге" Ноа Фадига.

Норвежцы отыгрались на 78-й минуте. Гол забил Матс Меллер-Даэли.

На пятой минуте компенсированного времени победный гол забил Арчибальд Браун.

Ларне (Северная Ирландия) - Щемрок Роверс (Ирландия) 1:4