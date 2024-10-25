Лига конференций. Неожиданное поражение "Брюгге". Голевая передача израильтянина.
Состоялись матчи второго тура основного этапа Лиги конференций. "Брюгге" неожиданно проиграл "Викингуру" 1:3.
Викингур (Рейкьявик, Исландия) - Брюгге (Бельгия) 3:1
АПОЭЛ (Никосия, Кипр) - Борац (Баня Лука, Босния и Герцеговина) 0:1
Победный гол на 63-й минуте забил Стефан Савич (5 июля перешел из "Варты" (Познань)).
Юргорден (Стокгольм, Швеция) -Витория (Гимараэш, Португалия) 1:2
Санкт-Галлен, Швейцария) - Фиорентина (Флоренция, Италия) 2:4
На 69-й минуте была ничья 2:2.
Хартс (Эдинбург, Шотландия) - Омония (Никосия, Кипр) 2:0
Ягеллония (Бялосток, Польша) - Петрокуб (Хинчешти, Молдова) 2:0
Во втором тайме в течение трех минут два гола забил Афимико Пулулу.
Гент (Бельгия) - Мельде (Норвегия) 2:1
На 24-й минуте после результативной передачи израильтянина Омри Гандельмана счет открыл бывший защитник "Бреста" и "Брюгге" Ноа Фадига.
Норвежцы отыгрались на 78-й минуте. Гол забил Матс Меллер-Даэли.
На пятой минуте компенсированного времени победный гол забил Арчибальд Браун.
Ларне (Северная Ирландия) - Щемрок Роверс (Ирландия) 1:4