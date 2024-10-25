x
25 октября 2024
|
последняя новость: 16:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 октября 2024
|
25 октября 2024
|
последняя новость: 16:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Лига конференций. Три очка Мудрика. "Челси" разгромил "Панатинаикос". Поражения "Динамо" и "Астаны"

время публикации: 25 октября 2024 г., 15:40 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 15:40
"Челси" в гостях разгромил "Панатинаикос" 4:1
AP Photo/Thanassis Stavrakis

Состоялись матчи второго тура основного этапа Лиги конференций. "Челси" в гостях разгромил "Панатинаикос" 4:1. Минское "Динамо" проиграло ХИКу 0:1.

Млада (Болеслав, Чехия) - Лугано (Швейцария) 0:1

Целье (Словения) - Истанбул ББ (Турция) 5:1

Панатинаикос (Афины, Греция) - Челси (Лондон, Англия) 1:4

Украинский полузащитник Михайло Мудрик забил гол и сделал две результативные передачи.

Рапид (Вена, Австрия) - Ноа (Ереван, Армения) 1:0

Бачка Тополя (Сербия) - Легия (Варшава, Польша) 0:3

ХИК (Хельсинки, Финляндия) - Динамо (Минск, Беларусь) 1:0

Олимпия (Любляна, Словения) - ЛАСК (Линц, Австрия) 2:0

Пафос (Кипр) - Хайденхайм (Германия) 0:1

Бетис (Севилья, Испания) - Копенгаген (Дания) 1:1

Зэ Нью Сэйнтс (Уэльс) - Астана (Казахстан) 2:0

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 октября 2024

Умер знаменитый полузащитник "Селтика"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 октября 2024

Лига конференций. Неожиданное поражение "Брюгге". Голевая передача израильтянина.
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 октября 2024

Рейтинг ФИФА. Лидируют аргентинцы. Сборные Израиля и Украины опустились
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 октября 2024

От сердечного приступа умер 35-летний бывший футболист сборной Марокко