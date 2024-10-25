Лига конференций. Три очка Мудрика. "Челси" разгромил "Панатинаикос". Поражения "Динамо" и "Астаны"
время публикации: 25 октября 2024 г., 15:40 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 15:40
Состоялись матчи второго тура основного этапа Лиги конференций. "Челси" в гостях разгромил "Панатинаикос" 4:1. Минское "Динамо" проиграло ХИКу 0:1.
Млада (Болеслав, Чехия) - Лугано (Швейцария) 0:1
Целье (Словения) - Истанбул ББ (Турция) 5:1
Панатинаикос (Афины, Греция) - Челси (Лондон, Англия) 1:4
Украинский полузащитник Михайло Мудрик забил гол и сделал две результативные передачи.
Рапид (Вена, Австрия) - Ноа (Ереван, Армения) 1:0
Бачка Тополя (Сербия) - Легия (Варшава, Польша) 0:3
ХИК (Хельсинки, Финляндия) - Динамо (Минск, Беларусь) 1:0
Олимпия (Любляна, Словения) - ЛАСК (Линц, Австрия) 2:0
Пафос (Кипр) - Хайденхайм (Германия) 0:1
Бетис (Севилья, Испания) - Копенгаген (Дания) 1:1
Зэ Нью Сэйнтс (Уэльс) - Астана (Казахстан) 2:0
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