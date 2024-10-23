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Легендарный футболист Диего Форлан дебютирует в профессиональном теннисе

время публикации: 23 октября 2024 г., 14:19 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 14:19
Легендарный футболист Диего Форлан дебютирует в профессиональном теннисе
AP Photo/Bruno Magalhaes

45-летний бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан в ноябре дебютирует в профессиональном теннисе.

Вместе с аргентинцем Федерико Кориа он примет участие в парном разряде в Открытом чемпионате Уругвая, сообщает The Guardian.

Диего Форлан завершил карьеру профессионального футболиста в 2018 году.

В составе "Манчестер Юнайтед" он чемпион Англии 2003 года, "Вильярреала" - победитель Кубка Интертото 2004 года, мадридского "Атлетико" - победитель Лиги Европы 2010 года и обладатель Суперкубка УЕФА 2010 года, "Пеньяроля" - чемпион Уругвая 2016 года, "Интернасьоналя" - победитель Лиги Гаушу 2013 года, "Китчи" - чемпион Гонконга 2018 года.

В составе сборной Уругвая Диего Форлан - участник чемпионатов мира 2002, 2010 и 2014 годов, победитель Кубка Америки 2011 года.

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