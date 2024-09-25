Фигурное катание. Nebelhorn Trophy. Результаты израильтян
время публикации: 25 сентября 2024 г., 09:08 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 09:14
В Германии завершился турнир по фигурному катанию Nebelhorn Trophy. В соревнованиях мужчин победил японец Сота Ямамото.
Израильтянин Марк Городницкий занял седьмое место, Лев Винокур - восьмое.
В соревнованиях женщин победила американка Элис Ун-Грейси.
Израильтянка Элизабет Гервиц заняла 15-е место.
В соревнованиях танцевальных пар победили британцы Лиа Фир и Льюис Гибсон.
Израильтяне Мария и Михаил Носовицкие заняли седьмое место.
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