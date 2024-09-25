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Фигурное катание. Nebelhorn Trophy. Результаты израильтян

время публикации: 25 сентября 2024 г., 09:08 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 09:14
Фигурное катание. Nebelhorn Trophy. Результаты израильтян
AP Photo/Mindaugas Kulbis

В Германии завершился турнир по фигурному катанию Nebelhorn Trophy. В соревнованиях мужчин победил японец Сота Ямамото.

Израильтянин Марк Городницкий занял седьмое место, Лев Винокур - восьмое.

В соревнованиях женщин победила американка Элис Ун-Грейси.

Израильтянка Элизабет Гервиц заняла 15-е место.

В соревнованиях танцевальных пар победили британцы Лиа Фир и Льюис Гибсон.

Израильтяне Мария и Михаил Носовицкие заняли седьмое место.

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