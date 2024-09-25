Футбол. Руководителя клубов высказались за продолжение чемпионата Израиля
время публикации: 25 сентября 2024 г., 14:50 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 14:50
Состоялось совещание руководителей клубов Лиги Аль (в режиме видеоконференции), на котором было решено продолжать чемпионат, несмотря на напряженную ситуацию на севере страны, сообщает Ynet.
Чемпионаты в профессиональных футбольных лигах прерваны не будут.
Были предложены три варианта:
А) проводить матчи на севере страны без зрителей,
Б) провести обмен домашними матчами,
В) сменить стадионы проведения домашних матчей.
Матч ближайшего тура против столичного "Бейтара" "Маккаби Бней Рейна" проведет не в Ноф а-Галиль, а на "Блумфильде".
"Апоэль" (Хайфа) и "Апоэль" (Беэр-Шева) договорились об обмене домашними матчами. Игра, которая должна юбыла состояться в Хайфе, пройдет в Беэр-Шеве.
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