x
25 сентября 2024
|
последняя новость: 15:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 сентября 2024
|
25 сентября 2024
|
последняя новость: 15:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Футбол. Руководителя клубов высказались за продолжение чемпионата Израиля

время публикации: 25 сентября 2024 г., 14:50 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 14:50
Футбол. Руководителя клубов высказались за продолжение чемпионата Израиля
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Состоялось совещание руководителей клубов Лиги Аль (в режиме видеоконференции), на котором было решено продолжать чемпионат, несмотря на напряженную ситуацию на севере страны, сообщает Ynet.

Чемпионаты в профессиональных футбольных лигах прерваны не будут.

Были предложены три варианта:

А) проводить матчи на севере страны без зрителей,

Б) провести обмен домашними матчами,

В) сменить стадионы проведения домашних матчей.

Матч ближайшего тура против столичного "Бейтара" "Маккаби Бней Рейна" проведет не в Ноф а-Галиль, а на "Блумфильде".

"Апоэль" (Хайфа) и "Апоэль" (Беэр-Шева) договорились об обмене домашними матчами. Игра, которая должна юбыла состояться в Хайфе, пройдет в Беэр-Шеве.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 сентября 2024

Бывший защитник "Реала" и сборной Франции Рафаэль Варан объявил о завершении карьеры
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 сентября 2024

Футболистам израильского клуба предъявлены обвинения в "сдаче матчей"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 сентября 2024

Страсти в белградском дерби. Израильтянин не пропустил. Пострадал бывший тренер "Маккаби"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 сентября 2024

Женский юношеский чемпионат мира по футболу. Победила сборная КНДР