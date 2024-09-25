Футбол. Руководителя клубов высказались за продолжение чемпионата Израиля

Состоялось совещание руководителей клубов Лиги Аль (в режиме видеоконференции), на котором было решено продолжать чемпионат, несмотря на напряженную ситуацию на севере страны, сообщает Ynet.

Чемпионаты в профессиональных футбольных лигах прерваны не будут.

Были предложены три варианта:

А) проводить матчи на севере страны без зрителей,

Б) провести обмен домашними матчами,

В) сменить стадионы проведения домашних матчей.

Матч ближайшего тура против столичного "Бейтара" "Маккаби Бней Рейна" проведет не в Ноф а-Галиль, а на "Блумфильде".

"Апоэль" (Хайфа) и "Апоэль" (Беэр-Шева) договорились об обмене домашними матчами. Игра, которая должна юбыла состояться в Хайфе, пройдет в Беэр-Шеве.