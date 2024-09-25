Пять голов за шесть минут. "Нью-Йорк рейнджерс" победил в дерби, проигрывая 1:4 на 54-й минуте

В предсезонном матче "Нью-Йорк Рейджерс" одержал волевую победу над "Нью-Йорк Айлендерс" 6:4.

После двух периодов "островитяне" вели в счете 3:0, на 54-й минуте 4:1

В конце встречи за 121секунду "Рейнджерс" забросил 4 шайбы (с 58-й по 60-ю минуты).

Крис Крейдер отличился на 58-й и 59-й минутах.