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Пять голов за шесть минут. "Нью-Йорк Рейнджерс" победил в дерби, проигрывая 1:4 на 54-й минуте

время публикации: 25 сентября 2024 г., 14:09 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 14:16
Пять голов за шесть минут. "Нью-Йорк рейнджерс" победил в дерби, проигрывая 1:4 на 54-й минуте
AP Photo/Lynne Sladky

В предсезонном матче "Нью-Йорк Рейджерс" одержал волевую победу над "Нью-Йорк Айлендерс" 6:4.

После двух периодов "островитяне" вели в счете 3:0, на 54-й минуте 4:1

В конце встречи за 121секунду "Рейнджерс" забросил 4 шайбы (с 58-й по 60-ю минуты).

Крис Крейдер отличился на 58-й и 59-й минутах.

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