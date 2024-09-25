Джиу-джитсу. На турнире в Румынии израильтяне завоевали 24 медали
время публикации: 25 сентября 2024 г., 15:58 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 15:58
В Питешти, Румыния, прошел 19-й Открытый балканский чемпионат по джиу-джитсу.
Сборная Израиля заняла пятое место в медальном зачете.
Израильтяне завоевали 14 золотых, по 5 бронзовых и серебряных медалей.
Украинцы заняли третье место в медальном зачете (20 + 15 + 2).
Всего медали завоевали представитель 20 сборных.
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