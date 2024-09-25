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Гребля на байдарках и каноэ. Во Львове умер известный советский и украинский тренер

время публикации: 25 сентября 2024 г., 15:26 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 15:26
Гребля на байдарках и каноэ. Во Львове умер известный советский и украинский тренер
AP Photo/Mike Stewart

24 сентября на 89-м году жизни умер выдающийся советский и украинский тренер (гребля на байдарках и каноэ) Мирослав Герцык, сообщают украинские СМИ.

Он был одним из лучших украинских гребцов 1960-х годов. Чемпион СССР 1962 года, неоднократный чемпион УССР.

Мирослав Герцык - основатель львовской школы гребли. Он был тренером сборных команд УССР и СССР.

Он - один из основателей и вице-президент Национального олимпийского комитета Украины.

Мирослав Герцык - в 1992—2006 годах — ректор Львовского государственного университета физической культуры. Автор более 30 научных работ по проблемам физического воспитания и спорта.

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