Гребля на байдарках и каноэ. Во Львове умер известный советский и украинский тренер

24 сентября на 89-м году жизни умер выдающийся советский и украинский тренер (гребля на байдарках и каноэ) Мирослав Герцык, сообщают украинские СМИ.

Он был одним из лучших украинских гребцов 1960-х годов. Чемпион СССР 1962 года, неоднократный чемпион УССР.

Мирослав Герцык - основатель львовской школы гребли. Он был тренером сборных команд УССР и СССР.

Он - один из основателей и вице-президент Национального олимпийского комитета Украины.

Мирослав Герцык - в 1992—2006 годах — ректор Львовского государственного университета физической культуры. Автор более 30 научных работ по проблемам физического воспитания и спорта.