"Селтик" в 55-й раз стал чемпионом Шотландии по футболу. Автогол экс-защитника "Маккаби"
время публикации: 26 апреля 2025 г., 18:13 | последнее обновление: 26 апреля 2025 г., 18:13
В матче тридцать четвертого тура чемпионата Шотландии "Селтик" в гостях разгромил "Данди Юнайтед" 5:0.
"Селтик" опережает "Глазго Рейнджерс" на 18 очков и в 55-й раз стал чемпионом Шотландии.
"Глазго Рейнджерс" был чемпионом столько же раз.
По два гола забили бывший форвард "Баварии", "Аякса" и "Лейпцига" Николас Кюн и Адам Айда.
Гол в свои ворота забил бывший защитник хайфского "Маккаби" Райан Стрэйн.
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