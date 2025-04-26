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"Селтик" в 55-й раз стал чемпионом Шотландии по футболу. Автогол экс-защитника "Маккаби"

Футбол
время публикации: 26 апреля 2025 г., 18:13 | последнее обновление: 26 апреля 2025 г., 18:13
"Селтик" в 55-й раз стал чемпионом Шотландии по футболу. Автогол экс-защитника "Маккаби"
AP Photo/Darko Vojinovic

В матче тридцать четвертого тура чемпионата Шотландии "Селтик" в гостях разгромил "Данди Юнайтед" 5:0.

"Селтик" опережает "Глазго Рейнджерс" на 18 очков и в 55-й раз стал чемпионом Шотландии.

"Глазго Рейнджерс" был чемпионом столько же раз.

По два гола забили бывший форвард "Баварии", "Аякса" и "Лейпцига" Николас Кюн и Адам Айда.

Гол в свои ворота забил бывший защитник хайфского "Маккаби" Райан Стрэйн.

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