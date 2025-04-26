Чемпионат Германии. Неожиданное поражение "Штутгарта"

В стартовом матче тридцать первого тура чемпионата Германии "Хайденхайм" в гостях обыграл "Штутгарт" 1:0.

Победители не смогли выбраться из зоны вылета (точнее, "Хайденхайм" находится в зоне стыковых матчей - напрямую вылетают только две последние команды)..

У "Штутгарта" огромное преимущество (70% владения мячом, 19:6 по ударам, 3:2 по точным ударам).

Хозяева большую часть матча атаковали, они создали немало голевых моментов.

На 89-й минуте Матиас Хонсак с линии штрафной нанес обводящий удар в "девятку".