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Чемпионат Германии. Неожиданное поражение "Штутгарта"

Футбол
время публикации: 26 апреля 2025 г., 11:28 | последнее обновление: 26 апреля 2025 г., 11:28
Чемпионат Германии. Неожиданное поражение "Штутгарта"
AP Photo/Matthias Schrader

В стартовом матче тридцать первого тура чемпионата Германии "Хайденхайм" в гостях обыграл "Штутгарт" 1:0.

Победители не смогли выбраться из зоны вылета (точнее, "Хайденхайм" находится в зоне стыковых матчей - напрямую вылетают только две последние команды)..

У "Штутгарта" огромное преимущество (70% владения мячом, 19:6 по ударам, 3:2 по точным ударам).

Хозяева большую часть матча атаковали, они создали немало голевых моментов.

На 89-й минуте Матиас Хонсак с линии штрафной нанес обводящий удар в "девятку".

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