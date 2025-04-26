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Чемпионат Англии. "Челси" победил "Эвертон"

Футбол
время публикации: 26 апреля 2025 г., 16:50 | последнее обновление: 26 апреля 2025 г., 16:57
Чемпионат Англии. "Челси" победил "Эвертон"
AP Photo/Scott Heppell

В стартовом матче тридцать четвертого тура чемпионата Англии "Челси" обыграл "Эвертон" 1:0.

"Челси" владел значительным преимуществом (55% владения мячом, 10:7 по ударам, 7:3 по точным ударам, 10:2 по угловым), и благодаря этой победе продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов (у англичан пять мест в следующем сезоне).

"Ириски" имели несколько возможностей отыграться. Иногда подводила точность. Хорошо сыграл голкипер лондонцев Роберт Санчес.

На 15-й минуте Мадуэке совершил сольный проход и нанес удар метров с 15. Пикфорд выручил "Эвертон", переведя мяч на угловой. На 27-й минуте хозяева перехватили мяч в центре поля. Передача вперед. Николас Джексон метров с 20 отправил мяч в нижний угол 1:0.

На 50-й минуте лондонцы подали угловой. Мадуэке бьет метров с 5. Пикфорд сумел парировать мяч.

На 63-й минуте опасный удар нанес Бету. Санчес выручил.

На 75-й минуте Мадуэке совершил сольный проход и метров с 15 отправил мяч в дальний угол. Пикфорд перевел мяч на угловой.

На 85-й минуте Джексон добил мяч в сетку. Гол не засчитан - офсайд.

Через 2 минуты "ириски" могли отыграться. Санчес отбил мяч после удара Макнила метров с 7.

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