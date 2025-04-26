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Заявление "Реала". Слухи об отказе от участия в Кубке Короля не обоснованы

Футбол
Скандалы в спорте
время публикации: 26 апреля 2025 г., 08:07 | последнее обновление: 26 апреля 2025 г., 08:15
Заявление "Реала". Слухи об отказе от участия в Кубке Короля не обоснованы
AP Photo/Alberto Saiz

В заявлении, опубликованном на сайте мадридского "Реала" говорится, что команда никогда не рассматривала возможность отказа от участия в финале Кубка Короля.

В заявлении говорится, что несмотря на неуместные заявления арбитров матча, "Реал" не намерен срывать событие мирового масштаба, за которым будут следить миллионы болельщиков.

Финал, в котором сыграют "Реал" и "Барселона", состоится сегодня в Севилье. Начало матча в 23:00 по израильскому времени.

Накануне финала арбитры пожаловались на давление со стороны клубного телевидения "Реала".

Канал "Реала" опубликовал ролик, в котором подробно разобрал ошибки Рикардо де Бургоса Бенгоечиа (главного арбитра финала) в пользу соперников "королевского клуба".

На пресс-конференции арбитр даже расплакался "Когда твой ребенок идет в школу, а другие дети говорят ему "Твой отец - вор" - это тяжело", сообщает Sky Sports.

"Реал" назвал комментарии судей матча неприемлемыми.

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