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Рекорда не будет. ПСЖ проиграл "Ницце"

Футбол
время публикации: 26 апреля 2025 г., 09:44 | последнее обновление: 26 апреля 2025 г., 09:44
Рекорда не будет. ПСЖ проиграл "Ницце"
AP Photo/Frank Augstein

В стартовом матче тридцать первого тура чемпионата Франции ПСЖ проиграл "Ницце" 1:3.

Парижане потерпели первое поражение в Лиге 1 в этом сезоне. ПСЖ не проигрывал в чемпионате с 1 мая 2024 года. Не удастся установить рекорд национального первенства - сезон без поражений.

Парижане создали и не использовали множество голевых моментов. А "Ницца", ведущая борьбу за место в Лиге чемпионов, показала поразительную эффективность. Три удара в створ ворот, три гола.

В первые полчаса матча Марцин Булка четыре раза выручил гостей.

На 34-й минуте передача вразрез. Морган Сансон вышел один на один 0:1.

Парижане отыгрались на 41-й минуте. Дембеле красиво забросил мяч за спины защитников. Фабиан Руис нанес удар слету 1:1.

На 22-й секунде второго тайма "Ницца" вышла вперед. Клосс навесил. Морган Сансон в падении нанес эффектный удар слета 1:2.

Хозяева упустили 4-5 возможностей сравнять счет, а на 70-й минуте пропустили третий гол. Навес со штрафного с фланга. Юсуф Ндайишмийе нанес удар головой 1:3.

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