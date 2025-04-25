В Красноярском крае во время футбольного матча умер арбитр
время публикации: 25 апреля 2025 г., 12:02 | последнее обновление: 25 апреля 2025 г., 12:02
Во время футбольного матча в Ачинске, Красноярский край, умер 45-летний судья Артур Исканов, сообщает "Лента".
Во время матча в рамках турнира, посвященного 80-леию Победы в Великой отечественной войне, судья упал на газон.
Врачи не смогли спасти его жизнь.
По предварительным данным, причина смерти - остановка сердца.
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