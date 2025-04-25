x
25 апреля 2025
|
последняя новость: 12:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 апреля 2025
|
25 апреля 2025
|
последняя новость: 12:20
25 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

В Красноярском крае во время футбольного матча умер арбитр

Футбол
время публикации: 25 апреля 2025 г., 12:02 | последнее обновление: 25 апреля 2025 г., 12:02
В Красноярском крае во время футбольного матча умер арбитр
AP Photo/Luca Bruno

Во время футбольного матча в Ачинске, Красноярский край, умер 45-летний судья Артур Исканов, сообщает "Лента".

Во время матча в рамках турнира, посвященного 80-леию Победы в Великой отечественной войне, судья упал на газон.

Врачи не смогли спасти его жизнь.

По предварительным данным, причина смерти - остановка сердца.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 апреля 2025

В ЮАР футболист потерял сознание на разминке перед матчем и умер
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 апреля 2025

Умер легендарный аргентинский вратарь, участник чемпионата мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 апреля 2025

Два бегуна, 84 лет и 21 года, умерли во время Алма-Атинского полумарафона
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 апреля 2025

В ДТП погиб бывший полузащитник сборной Хорватии и "Маккаби" , участник Евро 2008