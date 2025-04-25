В Красноярском крае во время футбольного матча умер арбитр

Во время футбольного матча в Ачинске, Красноярский край, умер 45-летний судья Артур Исканов, сообщает "Лента".

Во время матча в рамках турнира, посвященного 80-леию Победы в Великой отечественной войне, судья упал на газон.

Врачи не смогли спасти его жизнь.

По предварительным данным, причина смерти - остановка сердца.