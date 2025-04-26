Достижение Трента. Результаты матчей НБА
время публикации: 26 апреля 2025 г., 09:03 | последнее обновление: 26 апреля 2025 г., 09:03
Состоялись матчи первого раунда плэй-офф НБА. "Орландо" и "Милуоки" одержали первые победы и сократили отставание.
Орландо Мэджик - Бостон Селтикс 95:93 (счет в серии 1:2)
Третью четверть "Орландо" выиграл 24:11.
Милуоки Бакс - Индиана Пэйсерз 117:101 (1:2)
По 37 очков набрали баскетболисты "Милуоки" Яннис Адетокунбо (+ 12 подборов + 6 передач) и Гэри Трент. Трент стал 19-м игроком в истории НБА, забросившим не менее 9 трехочковых в одном матче плэй-офф. Рекорд установил Дэмиан Лиллард - 12 точных бросков в одной игре.
Миннесота Тимбервулвз - Лос-Анджелес Лейкерс 116:104 (2:1)
Леброн Джеймс набрал 38 очков и сделал 10 подборов.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 апреля 2025