"Манчестер Сити" и "Лестер" забили 9 голов. "Арсенал" и "Тоттенхэм" разгромили соперников
Состоялись матчи девятнадцатого тура чемпионата Англии. "Манчестер Сити" разгромил "Лестер" 6:3, "Арсенал" - "Норвич" 5:0.
Манчестер Сити - Лестер 6:3
"Горожане" на 25-й минуте вели в счете 4:0 (такой счет продержался до 55-й минуты). Казалось, дело сделано, но так только казалось. Во втором тайме "лисы" за 10 минут забили три гола.
Затем еще два пропустили.
Норвич - Арсенал (Лондон) 0:5
Тоттенхэм (Лондон) - Кристал Пэлас (Лондон) 3:0
Вест Хэм (Лондон) - Саутгемптон 2:3
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