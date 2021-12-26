"Манчестер Сити" и "Лестер" забили 9 голов. "Арсенал" и "Тоттенхэм" разгромили соперников

Состоялись матчи девятнадцатого тура чемпионата Англии. "Манчестер Сити" разгромил "Лестер" 6:3, "Арсенал" - "Норвич" 5:0.

Манчестер Сити - Лестер 6:3

"Горожане" на 25-й минуте вели в счете 4:0 (такой счет продержался до 55-й минуты). Казалось, дело сделано, но так только казалось. Во втором тайме "лисы" за 10 минут забили три гола.

Затем еще два пропустили.

Норвич - Арсенал (Лондон) 0:5

Тоттенхэм (Лондон) - Кристал Пэлас (Лондон) 3:0

Вест Хэм (Лондон) - Саутгемптон 2:3