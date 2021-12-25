Чемпионат Алжира. 30-летний футболист умер во время матча

Матч десятого тура второй лиги чемпионата Алжира, в котором "Оран" принимал "Мулудию" (Сайда), был прерван из-за трагедии.

30-летний капитан команды из Сайды Софьян Локар умер во время матча. Он потерял сознание и вскоре скончался от сердечного приступа, сообщает Gulf Today.

В статье говорится, что умерший футболист женился неделю назад.