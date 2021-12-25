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NEWSru.co.il :: Спорт25 декабря 2021 г., 22:08

Чемпионат Алжира. 30-летний футболист умер во время матча

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Чемпионат Алжира. 30-летний футболист умер во время матча

Матч десятого тура второй лиги чемпионата Алжира, в котором "Оран" принимал "Мулудию" (Сайда), был прерван из-за трагедии.

30-летний капитан команды из Сайды Софьян Локар умер во время матча. Он потерял сознание и вскоре скончался от сердечного приступа, сообщает Gulf Today.

В статье говорится, что умерший футболист женился неделю назад.


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