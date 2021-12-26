Коронавирус. Три матча чемпионата Англии перенесены
Сегодня состоятся игры девятнадцатого тура чемпионата Англии. Из-за коронавируса не состоятся три игры.
На более поздний срок перенесены:
Бернли - Эвертон
Ливерпуль - Лидс
Вулверхэмптон - Уотфорд.
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