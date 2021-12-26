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NEWSru.co.il :: Спорт26 декабря 2021 г., 08:37

Коронавирус. Три матча чемпионата Англии перенесены

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Коронавирус. Три матча чемпионата Англии перенесены

Сегодня состоятся игры девятнадцатого тура чемпионата Англии. Из-за коронавируса не состоятся три игры.

На более поздний срок перенесены:

Бернли - Эвертон

Ливерпуль - Лидс

Вулверхэмптон - Уотфорд.


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