Израильтяне забили три мяча. "Селтик" победил

На 9-й минуте Юранович прострелил. Лиэль Абада замкнул прострел. Эллиотт Пэриш парировал мяч. Абада головой добил мяч в сетку 0:1. На 22-й минуте Рогич направил мяч в штрафную. Абада пробил мимо вратаря 0:2.

В матче двадцатого тура чемпионата Шотландии "Селтик" в гостях обыграл "Сент-Джонстон" 3:1. Все мячи забили израильские легионеры команды из Глазго.

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