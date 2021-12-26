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NEWSru.co.il :: Спорт26 декабря 2021 г., 16:42

Израильтяне забили три мяча. "Селтик" победил

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Израильтяне забили три мяча. "Селтик" победил

В матче двадцатого тура чемпионата Шотландии "Селтик" в гостях обыграл "Сент-Джонстон" 3:1. Все мячи забили израильские легионеры команды из Глазго.

На 9-й минуте Юранович прострелил. Лиэль Абада замкнул прострел. Эллиотт Пэриш парировал мяч. Абада головой добил мяч в сетку 0:1. На 22-й минуте Рогич направил мяч в штрафную. Абада пробил мимо вратаря 0:2.

На 69-й минуте Кристофер Кэйн сократил отставание 1:2.


На 82-й минуте Нир Битон установил окончательный счет 1:3.

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