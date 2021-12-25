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NEWSru.co.il :: Спорт25 декабря 2021 г., 21:49

Хайфский "Маккаби" разгромил "Бней Сахнин". Результаты матчей

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Хайфский "Маккаби" разгромил "Бней Сахнин". Результаты матчей

Состоялись матчи пятнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу. Хайфский "Маккаби" разгромил "Бней Сахнин" 6:0.

Апоэль (Хайфа) - Ашдод 2:1

Победный гол Хаим Маман забил на 89-й минуте.

Апоэль (Тель-Авив) - Ирони (Кирьят-Шмона) 2:0

Оба матча после отставки Нира Клингера "красные" выиграли.


Во втором тайме пенальти дважды реализовал Дан Эйнбиндер.

На 53-й минуте (при счете 0:0) гости остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Зив Морган.

На 73-й минуте (при счете 1:0) составы команд стали равными. Удален Шай Эйсен.

Апоэль (Ноф а-Галиль) - Маккаби (Нетания) 0:1

Одержав третью победу подряд, "бриллианты"выбрались в середину турнирной таблицы.

Бней Сахнин - Майккаби (Хайфа) 0:6

Два мяча забил Омер Ацили, по разу отличились Офри Арад, Долев Хазиза, Тьярон Шери и Маор Леви.

На 40-й минуте (при счете 0:2) хозяева остались в меньшинстве. Был удален Маруан Кабха.

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