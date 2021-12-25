Хайфский "Маккаби" разгромил "Бней Сахнин". Результаты матчей
Состоялись матчи пятнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу. Хайфский "Маккаби" разгромил "Бней Сахнин" 6:0.
Апоэль (Хайфа) - Ашдод 2:1
Победный гол Хаим Маман забил на 89-й минуте.
Апоэль (Тель-Авив) - Ирони (Кирьят-Шмона) 2:0
Оба матча после отставки Нира Клингера "красные" выиграли.
Во втором тайме пенальти дважды реализовал Дан Эйнбиндер.
На 53-й минуте (при счете 0:0) гости остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Зив Морган.
На 73-й минуте (при счете 1:0) составы команд стали равными. Удален Шай Эйсен.
Апоэль (Ноф а-Галиль) - Маккаби (Нетания) 0:1
Одержав третью победу подряд, "бриллианты"выбрались в середину турнирной таблицы.
Бней Сахнин - Майккаби (Хайфа) 0:6
Два мяча забил Омер Ацили, по разу отличились Офри Арад, Долев Хазиза, Тьярон Шери и Маор Леви.
На 40-й минуте (при счете 0:2) хозяева остались в меньшинстве. Был удален Маруан Кабха.
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