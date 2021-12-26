Рождественские рекорды. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Голден Стэйт" победил "Финикс" 116:107. "Бруклин" обыграл "Лейкерс" 122:115.
Милуоки Бакс - Бостон Селтикс 117:113
Финикс Санз - Голден Стэйт Уорриорз 107:116
Стефен Карри набрал 33 очка.
Лос-Анджелес Лейкерс - Бруклин Нетс 115:122
Защитник "Бруклина" Патрик Миллс забросил 8 трехочковых и установил рекорд НБА по количеству точных бросков из-за дуги в рождественских матчах, сообщает твиттер лиги.
Джеймс Харден совершил "трипл-дабл" (36 + 10 подборов + 10 передач).
Леброн Джеймс набрал 39 очков, сделал 9 подборов и 7 передач. Он установил рекорд лиги по очкам, набранным в рождественских матчах - 396. У Коби Брайанта - 395, у оскара Робертсона 377.
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