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NEWSru.co.il :: Спорт26 декабря 2021 г., 07:47

Рождественские рекорды. Результаты матчей НБА

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Лос-Анджелес Лейкерс - Бруклин Нетс 115:122

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Голден Стэйт" победил "Финикс" 116:107. "Бруклин" обыграл "Лейкерс" 122:115.

Милуоки Бакс - Бостон Селтикс 117:113

Финикс Санз - Голден Стэйт Уорриорз 107:116

Стефен Карри набрал 33 очка.

Лос-Анджелес Лейкерс - Бруклин Нетс 115:122


Защитник "Бруклина" Патрик Миллс забросил 8 трехочковых и установил рекорд НБА по количеству точных бросков из-за дуги в рождественских матчах, сообщает твиттер лиги.

Джеймс Харден совершил "трипл-дабл" (36 + 10 подборов + 10 передач).

Леброн Джеймс набрал 39 очков, сделал 9 подборов и 7 передач. Он установил рекорд лиги по очкам, набранным в рождественских матчах - 396. У Коби Брайанта - 395, у оскара Робертсона 377.

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