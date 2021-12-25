Столичный "Апоэль" усилился нигерийским центровым. Команду покинул Энтони Беннетт
Нигерийский центровой Джон Эгбуну продолжит карьеру в иерусалимском "Апоэле". Об этом сообщила программа новостей телеканала Sport5.
В этом сезоне баскетболист выступал за итальянский клуб "Варезе".
СМИ сообщали, что у Эгбуну были предложения из Италии, Испании и Турции, но он предпочел чемпионат Израиля.
Столичную команды покинул первый номер драфта НБА 2013 года Энтони Беннетт.
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