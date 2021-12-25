Столичный "Апоэль" усилился нигерийским центровым. Команду покинул Энтони Беннетт

Нигерийский центровой Джон Эгбуну продолжит карьеру в иерусалимском "Апоэле". Об этом сообщила программа новостей телеканала Sport5.

В этом сезоне баскетболист выступал за итальянский клуб "Варезе".

СМИ сообщали, что у Эгбуну были предложения из Италии, Испании и Турции, но он предпочел чемпионат Израиля.

Столичную команды покинул первый номер драфта НБА 2013 года Энтони Беннетт.