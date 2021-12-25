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NEWSru.co.il :: Спорт25 декабря 2021 г., 22:22

Первый рождественский матч НБА. "Нью-Йорк" победил "Атланту"

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Первый рождественский матч НБА. "Нью-Йорк" победил "Атланту"

В первом рождественском матче НБА "Нью-Йорк Никс" победил "Атланту Хоукс" 101:87. "Ястребы" впервые в 21 веке принимали участие в рождественских играх.

Прервалась серия из шести гостевых побед "Атланты".

Самым результативным был форвард "Нью-Йорка" Джулиус Рэндл (25 + 12 подборов).

В составе "Атланты" по 20 очков набрали Дилон Райт и Джон Коллинс.


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