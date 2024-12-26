Легендарный боксер Мэнни Пакьяо вернется на ринг в 2025 году

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо вернется на ринг в 2025 году. сообщает ТАСС.

"Я возобновляю карьеру и возвращаюсь в 2025 году. У нас есть ряд предложений, сейчас мы будем обсуждать и выбирать", - приводит агентство слова экс-чемпиона мира.

Мэнни Пакьяо 46 лет. Он был чемпионом мира в шести весовых категориях.

Последний бой он провел в 2021 году и проиграл кубинцу Йорденису Угасу.