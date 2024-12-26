Легендарный боксер Мэнни Пакьяо вернется на ринг в 2025 году
время публикации: 26 декабря 2024 г., 10:46 | последнее обновление: 26 декабря 2024 г., 10:46
Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо вернется на ринг в 2025 году. сообщает ТАСС.
"Я возобновляю карьеру и возвращаюсь в 2025 году. У нас есть ряд предложений, сейчас мы будем обсуждать и выбирать", - приводит агентство слова экс-чемпиона мира.
Мэнни Пакьяо 46 лет. Он был чемпионом мира в шести весовых категориях.
Последний бой он провел в 2021 году и проиграл кубинцу Йорденису Угасу.
Ссылки по теме