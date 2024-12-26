Умер известный советский боксер, чемпион Европы

24 декабря на 78-м году жизни умер известный советский боксер Юозас Юоцявичус, сообщают литовские СМИ.

Спортсмен выступал в весовой категории до 75 кг.

Юозас Юоцявичус - четырехкратный чемпион Литовской ССР, двукратный чемпион СССР, чемпион Европы 1971 года.

В 1972 году получил тяжелую травму, из-за которой не смог участвовать в Мюнхенской олимпиаде.

Юозас Юоцявичус участвовал в двух боксерских встречах СССР - США. В обоих поединках он победил.