Умер известный советский боксер, чемпион Европы
время публикации: 26 декабря 2024 г., 12:11 | последнее обновление: 26 декабря 2024 г., 12:11
24 декабря на 78-м году жизни умер известный советский боксер Юозас Юоцявичус, сообщают литовские СМИ.
Спортсмен выступал в весовой категории до 75 кг.
Юозас Юоцявичус - четырехкратный чемпион Литовской ССР, двукратный чемпион СССР, чемпион Европы 1971 года.
В 1972 году получил тяжелую травму, из-за которой не смог участвовать в Мюнхенской олимпиаде.
Юозас Юоцявичус участвовал в двух боксерских встречах СССР - США. В обоих поединках он победил.
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