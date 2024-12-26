Футбол. "Сельта" продлила контракт с Яго Аспасом
время публикации: 26 декабря 2024 г., 08:44 | последнее обновление: 26 декабря 2024 г., 08:44
"Сельта" подписала двухлетний контракт с 37-летним нападающим Яго Аспасом, сообщает официальный сайт испанского клуба.
Яго Аспас воспитанник "Сельты".
За различные команды клуба он выступает с 1995 года ( за основную - с 2006).
В 2013-15 годах футболист был игроком "Ливерпуля" (на год отдавался в аренду "Севилье").
В 2015 году Яго Аспас вернулся в "Сельту".
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