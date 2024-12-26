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Футбол. "Сельта" продлила контракт с Яго Аспасом

Футбол
время публикации: 26 декабря 2024 г., 08:44 | последнее обновление: 26 декабря 2024 г., 08:44
Футбол. "Сельта" продлила контракт с Яго Аспасом
AP Photo/Lalo R. Villar

"Сельта" подписала двухлетний контракт с 37-летним нападающим Яго Аспасом, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Яго Аспас воспитанник "Сельты".

За различные команды клуба он выступает с 1995 года ( за основную - с 2006).

В 2013-15 годах футболист был игроком "Ливерпуля" (на год отдавался в аренду "Севилье").

В 2015 году Яго Аспас вернулся в "Сельту".

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