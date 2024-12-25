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Обладателем Кубка Тото стал тель-авивский "Маккаби"

Футбол
время публикации: 25 декабря 2024 г., 22:04 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 22:11
Обладателем Кубка Тото стал тель-авивский "Маккаби"
AP Photo/Darko Vojinovic

Тель-авивский "Маккаби" второй раз подряд стал обладателем Кубка Тото.

В финале, который состоялся в Нетании, "желтые" одержали волевую победу над одноклубниками из Хайфы, 3:1.

На 62-й минуте в счете вела команда из Хайфы.

Комментатор сказал, что тель-авивский "Маккаби" провел "идеальный второй тайм".

Счет на 29-й минуте открыл Дин Давид.

"Зеленые" вели в счете до 62-й минуты. Затем за 15 минут тель-авивский "Маккаби" забил три гола. Дважды отличился Дор Перец, один раз - Уэсли Патати.

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