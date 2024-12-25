Обладателем Кубка Тото стал тель-авивский "Маккаби"

Тель-авивский "Маккаби" второй раз подряд стал обладателем Кубка Тото.

В финале, который состоялся в Нетании, "желтые" одержали волевую победу над одноклубниками из Хайфы, 3:1.

На 62-й минуте в счете вела команда из Хайфы.

Комментатор сказал, что тель-авивский "Маккаби" провел "идеальный второй тайм".

Счет на 29-й минуте открыл Дин Давид.

"Зеленые" вели в счете до 62-й минуты. Затем за 15 минут тель-авивский "Маккаби" забил три гола. Дважды отличился Дор Перец, один раз - Уэсли Патати.