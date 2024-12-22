Рекорд Тэйтума. Невероятная четверть "Орландо". Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Бостон" разгромил "Чикаго" 123:98, "Кливленд" - "Филадельфию" 126:99.

Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Лейкерс 99:103

Самый результативный игрок матча - Леброн Джеймс (32 + 7 подборов + 5 передач).

Орландо Мэджик - Майами Хит 121:114

"Орландо" выиграл последнюю четверть 37:8.

Атланта Хоукс - Мемфис Гризлиз 112:128

"Мемфис" одержал 20-ю победу (в 29 матчах сезона) и 12-ю в последних 14 играх.

Бруклин Нетс - Юта Джаз 94:105

Чикаго Булз - Бостон Селтикс 98:123

Джейсон Тэйтум стал первым игроком "Бостона", набравшим в одном матче не менее 40 очков, сделавшим не менее 15 подборов и 10 передач (43 + 16 подборов + 10 передач).

Кливленд Кавальерз - Филадельфия Сиксерз 126:99

Милуоки Бакс - Вашингтон Уизардс 112:101

Форвард "Милуоки" Бобби Портис провел лучшую игру в сезоне (34 + 10 подборов + 8 передач). 8 голевых передач в одном матче - это его личный рекорд.

Миннесота Тимбервулвз - Голден Стэйт Уоррирз 103:113

Лидер "воинов" Стефен Карри сделал "дабл-дабл" (31 + 10 передач).

Нью-Орлеан Пеликанз - Нью-Йорк Никс 93:104

Джайлен Брунсон (Никс) набрал 39 очков, сделал 6 передач и 2 перехвата.

Вторую половину матча гости выиграли 61:44.

Даллас Мэверикс - Лос-Анджелес Клипперс 113:97

Финикс Санз - Детройт Пистонс 125:133

Кевин Дюрант (Финикс) набрал 43 очка.