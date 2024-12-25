Баскетбол. Веньен Габриэль перешел из "Маккаби" в "Панатинаикос"
время публикации: 25 декабря 2024 г., 08:41 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 08:41
Американо-суданский центровой Веньен Габриэль перешел из тель-авивского "Маккаби" в "Панатинаикос" сообщает сайт греческого клуба.
Греки заплатили израильскому клубу 350 тысяч долларов за досрочное расторжение контракта.
В "Маккаби" Веньен Габриэль рассматривался как замена Матиаса Лессорта, получившего травму.
В 2018-24 годах баскетболист выступал в НБА.
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