Достижение Тавареса. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Торонто" в гостях разгромил "Баффало" 6:3.
Баффало Сейбрз - Торонто Мейпл Лифс 3:6
3 (1 + 2) очка набрал Вильям Нюландер (Торонто).
Джон Таварес (Торонто) сделал две результативные передачи в этом матче и 600 - в матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Еврейский нападающий "Баффало" Джейсон Цукер отыграл 17 минут. Показатель +1.
Флорида Пантерз - Сент-Луис Блюз 2:1 (овертайм)
На 31-й минуте гости вели в счете.
На 65-й минуте гол забил Александр Барков. Это его девятый гол в овертайме.
Вашингтон Кэпиталз - Каролина Хурикейнз 3:1
Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран отыграл 17 минут. Показатель 0.
Даллас Старз - Нью-Йорк Рейнджерс 1:3
Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин совершил 41 сэйв.
Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс сделал голевую передачу.
Миннесота Уайлд - Юта 1:2
Анахайм Дакс - Колорадо Эвеланш 2:4
3 (1 +2) очка набрал Нэйтан Маккиннон.
Финский форвард "Колорадо" Йере Иннала провел дебютный матч в НХЛ.