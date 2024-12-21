Достижение Тавареса. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Торонто" в гостях разгромил "Баффало" 6:3.

Баффало Сейбрз - Торонто Мейпл Лифс 3:6

3 (1 + 2) очка набрал Вильям Нюландер (Торонто).

Джон Таварес (Торонто) сделал две результативные передачи в этом матче и 600 - в матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Еврейский нападающий "Баффало" Джейсон Цукер отыграл 17 минут. Показатель +1.

Флорида Пантерз - Сент-Луис Блюз 2:1 (овертайм)

На 31-й минуте гости вели в счете.

На 65-й минуте гол забил Александр Барков. Это его девятый гол в овертайме.

Вашингтон Кэпиталз - Каролина Хурикейнз 3:1

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран отыграл 17 минут. Показатель 0.

Даллас Старз - Нью-Йорк Рейнджерс 1:3

Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин совершил 41 сэйв.

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс сделал голевую передачу.

Миннесота Уайлд - Юта 1:2

Анахайм Дакс - Колорадо Эвеланш 2:4

3 (1 +2) очка набрал Нэйтан Маккиннон.

Финский форвард "Колорадо" Йере Иннала провел дебютный матч в НХЛ.