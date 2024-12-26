Неожиданные поражения "Челси" и "Тоттенхэма". Результаты матчей чемпионата Англии

Состоялись матчи восемнадцатого тура чемпионата Англии. "Челси" неожиданно проиграл "Фулхэму" 1:2.

Борнмут - Кристал Пэлас (Лондон) 0:0

"Борнмут" не проигрывает в последних шести матчах чемпионата Англии и занимает пятое место.

Челси (Лондон) - Фулхэм (Лондон) 1:2

"Челси" мог вплотную подобраться к "Ливерпулю", но неожиданно проиграл в дерби.

"Челси" впервые с декабря 2021 года проиграл, выиграв первый тайм.

"Дачники" не проиграли в шестом матче чемпионата подряд. Они близки к повторению рекорда - 7 игр без поражений в 2010 году. "Фулхэм" поднялся на 8-е место, сравнявшись по очкам с "Астон Виллой" и "Манчестер Сити".

Казалось, "Челси" уверенно контролирует ход матча, но в последние полчаса гости сумели все изменить.

На 16-й минуте Коул Палмер совершил рейд вперед и пробил из полукруга перед штрафной точно в нижний угол 1:0. В первых 50 играх в Премьер-лиге он набрал 52 очка по системе "гол + пас" (34 + 18).

На 50-й минуте Колуилл забил. Гол "Челси" не засчитан из-за офсайда.

На 82-й минуте бывший полузащитник "Ливерпуля" Гарри Уилсон головой отправил мяч в сетку 1:1. На пятой минуте компенсированного времени быстрая контратака. Родриго Муниз оказался перед воротами и забил победный гол 1:2.

Ньюкасл - Астон Вилла (Бирмингем) 3:0

"Сороки" не пропустили в третьей игре подряд и одержали вторую победу подряд.

Ноттингем Форест - Тоттенхэм (Лондон) 1:0

"Лесники" обошли "Арсенал" и поднялись на третье место. "Ноттингем" выиграл четыре игры подряд и повторил достижение, установленное в 1995 году (четыре победы подряд в Премьер-Лиге).

"Ноттингем Форест" победил "Тоттенхэм" в матче чемпионата Англии впервые с 1997 года.

Саутгемптон - Вест Хэм (Лндон) 0:1