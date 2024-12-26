Чемпионат Англии. Несмотря на громадное преимущество, "Манчестер Сити" опять не смог победить

В стартовом матче восемнадцатого тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Эвертоном" 1:1.

"Горожане" одержали только 1 победу в ноябре и декабре 2025 года. таких неудачных серий под руководством Хосепа Гвардиолы у них не было.

"Манчестер Сити": Ортега, Льюис, Аканджи, Гвардиол, Аке (Симпсон-Пьюзи, 85), Силва, Ковачич (Гюндоган, 85), Савиньо, Фоден, Доку (Де Брейне, 75), Холанн.

"Эвертон": Пикфорд, Коулман (Паттерсон, 90), Тарковски, Брэйтуэт, Миколенко, Мангала, Гейе, Дукуре, Гаррисон, Калверт-Льюин (Броя, 70), Ндиай (Линдстром, 81).

"Эвертон" в третьем матче подряд играет вничью с грандом (перед этим были нулевые ничьи с "Арсеналом" и "Челси").

У хозяев громадное преимущество (66% владения мячом, 24:8 по ударам, 5:3 по точным ударам, 8:5 по угловым).

На 4-й минуте хозяева могли открыть счет. После подачи углового Гвардиол пробил головой. Мяч попал в штангу. На 14-й минуте Бернарду Силва с острого угла перебросил мяч через Пикфорда 1:0.

На 23-й минуте Холанн обыграл вратаря и пробил по воротам. Брэйтуэйт вынес мяч на угловой.

На 36-й минуте Илиман Ндиайе получил мяч в штрафной и пробил в "девятку" 1:1.

На 53-й минуте "горожане" могли выйти вперед. Холанн не реализовал пенальти. Пикфорд парировал мяч.