Бывшая первая ракетка мира Ига Швентек сдала положительную допинг-пробу
время публикации: 28 ноября 2024 г., 17:20 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 17:20
Бывшая первая ракетка мира полька Ига Швентек сдала положительную допинг-пробу, сообщают польские СМИ.
Международное агентство честности в теннисе отстранило спортсменку на месяц, так как было доказано, что траметазидин находился в загрязненном лекарстве, которое в Польше продается без рецепта и к запрещенным препаратам не относится.
Было вынесено решение об отсутствии существенной вины или халатности. Прием запрещенного препарата сочли непреднамеренным.
К тому же, уровень запрещенного вещества в организме теннисистки был "очень низким".
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