Провалы "Бостона" и "Анахайма". Достижения Райлли, Пастрнака и Сузуки. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Бостон" в овертайме уступил "Торонто" 4:5, ведя в счете 3:0.

Бостон Брюинз - Торонто Мейпл Лифс 4:5 (овертайм)

На 34-й минуте "Бостон" вел в счете 3:0. Понтус Хольмбкрг (Торонто) перевел матч в овертайм за 44 секунды до конца третьего периода.

Две шайбы, в том числе победную в овертайме забил Митчелл Марнер.

Еврейский вратарь "Бостона" Джереми Суэйман совершил 24 сэйва.

Давид Пастрнак (Бостон) (2 + 1) набрал очки в 15-м матче подряд.

Защитник "Торонто" Морган Райлли набрал в этой игре 500-е очко в НХЛ. Он забил гол и сделал 3 результативные передачи, набрав 503 очка.

Баффало Сейбрз - Анахайм Дакс 3:2

После двух периодов "Анахайм" вел в счете 2:0.

Еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер провел на площадке 13 минут. Показатель 0. Он прервал серию из 5 результативных матчей.

"Баффало", который находится на последнем месте в Восточной конференции, одержал шестую победу в последних семи играх.

Еоламбус Блю Джекетс - Даллас Старз 6:4

3 (2 + 1) очка набрал Кирилл Марченко (Коламбус).

Монреаль Канадиенз - Каролина Хурикейнз 4:0

По 3 (1 + 2) очка набрали Патрик Лайне и Ник Сузуки. Сузуки набирает не менее 40 очков в четвертом сезоне подряд.

Четвертый шутаут в сезоне совершил Сэмюэль Монтембло, отразивший 20 бросков. Последний раз вратарь "Монреаля" проводил четыре сухих игры в одном сезоне в 2019-20 годах - Кэри Прайс.

Коул Кофилд (Монреаль) набрал 200-е очко (108 + 92) в 263 играх в НХЛ.