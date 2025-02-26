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Спорт

3000-я победа "Голден Стэйт". Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 26 февраля 2025 г., 14:19 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 14:19
3000-я победа "Голден Стэйт". Результаты матчей НБА
AP Photo/Jeff Chiu

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА."Кливленд" в гостях разгромил "Орландо" 122:82.

Торонто Рэпторз - Бостон Селтикс 101:111

"Бостон" одержал восьмую выездную победу подряд.

Орландо Мэджик - Кливленд Кавальерз 82:122

Вторую половину матча гости выиграли 65:39.

"Кливленд" одержал восьмую победу подряд.

Хьюстон Рокетс - Милуоки Бакс 100:97

После трех четвертей ничья 85:85.

Нью-Орлеан Пеликанз - Сан-Антонио Сперз 109:103

"Нью-Орлеан" одержал вторую победу подряд.

Голден Стэйт Уорриорз - Шарлотт Хорнетс 128:92

"Уорриорз" стали пятой командой НБА, одержавшей 3000 побед. Ранее этой отметки достигли "Лос-Анджелес Лейкерс", "Бостон", "Нью-Йорк" и "Филадельфия".

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