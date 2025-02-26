3000-я победа "Голден Стэйт". Результаты матчей НБА
время публикации: 26 февраля 2025 г., 14:19 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 14:19
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА."Кливленд" в гостях разгромил "Орландо" 122:82.
Торонто Рэпторз - Бостон Селтикс 101:111
"Бостон" одержал восьмую выездную победу подряд.
Орландо Мэджик - Кливленд Кавальерз 82:122
Вторую половину матча гости выиграли 65:39.
"Кливленд" одержал восьмую победу подряд.
Хьюстон Рокетс - Милуоки Бакс 100:97
После трех четвертей ничья 85:85.
Нью-Орлеан Пеликанз - Сан-Антонио Сперз 109:103
"Нью-Орлеан" одержал вторую победу подряд.
Голден Стэйт Уорриорз - Шарлотт Хорнетс 128:92
"Уорриорз" стали пятой командой НБА, одержавшей 3000 побед. Ранее этой отметки достигли "Лос-Анджелес Лейкерс", "Бостон", "Нью-Йорк" и "Филадельфия".
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