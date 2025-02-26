"Челси" разгромил аутсайдера. Результаты матчей чемпионата Англии

Состоялись матчи двадцать седьмого тура чемпионата Англии. "Челси" разгромил "Саутгемптон" 4:0.

Брайтон энд Хоув - Борнмут 2:1

Кристал Пэлас (Лондон) - Астон Вилла (Бирмингем) 4:1

"Орлы" одержали вторую победу подряд и четвертую в пяти последних матчах (во всех турнирах). Лондонцы поднялись на 12-е место.

"Астон Вилла" неудачно играет в гостях - 8 поражений в последних 11 играх.

Дважды отличился Исмаила Сарр (1 августа перешел из "Марселя"). По одному голу забили Жан-Филипп Матета (12 голов в 25 матчах Премьер-лиги в этом сезоне) и Эдвард Нкетия (30 августа перешел из "Арсенала"). Эберечи Эзе в пятый раз в сезоне сделал голевую передачу Жану-Филиппу Матета.

Вулверхэмптон - Фулхэм (Лондон) 1:2

Челси (Лондон) - Саутгемптон 4:0

"Саутгемптон" выглядит безнадежным аутсайдером. У команды всего 9 очков. В 12 матчах чемпионата в этом сезоне "святые" не сумели забить.

Голы забили Кристофер Нкунку, Педру Нету, Марк Кукурелья и Леви Колуилл.