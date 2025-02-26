"Челси" разгромил аутсайдера. Результаты матчей чемпионата Англии
Состоялись матчи двадцать седьмого тура чемпионата Англии. "Челси" разгромил "Саутгемптон" 4:0.
Брайтон энд Хоув - Борнмут 2:1
Кристал Пэлас (Лондон) - Астон Вилла (Бирмингем) 4:1
"Орлы" одержали вторую победу подряд и четвертую в пяти последних матчах (во всех турнирах). Лондонцы поднялись на 12-е место.
"Астон Вилла" неудачно играет в гостях - 8 поражений в последних 11 играх.
Дважды отличился Исмаила Сарр (1 августа перешел из "Марселя"). По одному голу забили Жан-Филипп Матета (12 голов в 25 матчах Премьер-лиги в этом сезоне) и Эдвард Нкетия (30 августа перешел из "Арсенала"). Эберечи Эзе в пятый раз в сезоне сделал голевую передачу Жану-Филиппу Матета.
Вулверхэмптон - Фулхэм (Лондон) 1:2
Челси (Лондон) - Саутгемптон 4:0
"Саутгемптон" выглядит безнадежным аутсайдером. У команды всего 9 очков. В 12 матчах чемпионата в этом сезоне "святые" не сумели забить.
Голы забили Кристофер Нкунку, Педру Нету, Марк Кукурелья и Леви Колуилл.