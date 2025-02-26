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Лига наций. Израильтянки победили сборную Эстонии

Футбол
время публикации: 26 февраля 2025 г., 06:54 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 06:54
Лига наций. Израильтянки победили сборную Эстонии
AP Photo/Rebecca Blackwell

В матче второго тура Лиги наций УЕФА (Лига С, группа 5) израильтянки победили сборную Эстонии 3:1.

Сборная Израиля одержала две победы и лидирует в группе.

На 38-й минуте счет открыла Ноа Слимходжич (Турбина, Потсдам).

На 48-й минуте Элианна Хатчинсон (Каролина Асцент) удвоила преимущество израильтянок.

На 78-й минуте вышедшая на замену 20-летняя Катрин Кирпу (Аланд Юнайтед, Финляндия) сократила отставание 2:1.

Через 2 минуты гол забила Ирена Кузнецов (Турбина, Потсдам).

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