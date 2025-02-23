Поражения "Наполи" и "Фиорентины". Мойзе Кин доставлен в больницу

Матчи двадцать шестого тура чемпионата Италии оказались богатыми на сюрпризы. "Наполи" не смог вернуться на первое место, проиграв "Комо" 1:2.

Комо - Наполи 2:1

"Наполи" не смог победить в четвертом матче Серии А подряд и остался на втором месте.

"Комо" одержал вторую победу подряд и поднялся на 13-е место.

На 77-й минуте гол забил Ассане Диао. Он стал первым игроком моложе 20 лет, забившим 5 голов в матчах одного из пяти ведущих европейских чемпионатов.

Верона - Фиорентина (Флоренция) 1:0

"Фиалки" потерпели третье поражение подряд.

В середине второго тайма произошло столкновение трех игроков, в результате которого нападающий "Фиорентины" Мойзе Кин остался лежать на газоне. Ему оказали помощь. Футболист вышел на поле и снова упал.

Мойзе Кин был доставлен в больницу.

На пятой минуте компенсированного времени победный гол забил Антуан Бернед.