Пулишич не реализовал пенальти. "Милан" проиграл. Результаты матчей чемпионата Италии
Состоялись матчи двадцать шестого тура чемпионата Италии. "Торино" победил "Милан" 2:1.
Торино - Милан 2:1
У "Милана" было громадное преимущество (64% владения мячом, 26:9 по ударам, 8:3 по точным ударам).
На 5-й минуте гости организовали гол в свои ворота. Меньян далеко вышел из ворот и неудачно выбил мяч, который попал в защитника Малика Тиау и оказался в сетке 1:0.
На 32-й минуте "Милан" не реализовал пенальти. Ваня Милинкович-Савич парировал мяч после удара Пулишича. Сербский голкипер отразил в этом сезоне четыре из пяти пенальти.
На 74-й минуте Тиджани Рейндерс сильным ударом сравнял счет 1:1.
Через 2 минуты хозяева быстро разыграли штрафной. 20-летний литовский полузащитник Гвидас Гинейтис нанес удар в дальний нижний угол.
Интер (Милан) - Дженоа 1:0
"Интер" лидирует, на 1 очко опережая "Наполи".
Победный гол забил Лаутаро Мартинес.