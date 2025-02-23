Пулишич не реализовал пенальти. "Милан" проиграл. Результаты матчей чемпионата Италии

Состоялись матчи двадцать шестого тура чемпионата Италии. "Торино" победил "Милан" 2:1.

Торино - Милан 2:1

У "Милана" было громадное преимущество (64% владения мячом, 26:9 по ударам, 8:3 по точным ударам).

На 5-й минуте гости организовали гол в свои ворота. Меньян далеко вышел из ворот и неудачно выбил мяч, который попал в защитника Малика Тиау и оказался в сетке 1:0.

На 32-й минуте "Милан" не реализовал пенальти. Ваня Милинкович-Савич парировал мяч после удара Пулишича. Сербский голкипер отразил в этом сезоне четыре из пяти пенальти.

На 74-й минуте Тиджани Рейндерс сильным ударом сравнял счет 1:1.

Через 2 минуты хозяева быстро разыграли штрафной. 20-летний литовский полузащитник Гвидас Гинейтис нанес удар в дальний нижний угол.

Интер (Милан) - Дженоа 1:0

"Интер" лидирует, на 1 очко опережая "Наполи".

Победный гол забил Лаутаро Мартинес.