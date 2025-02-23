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Поражения "Монако" и "Марселя". Результаты матчей чемпионата Франции

Футбол
время публикации: 23 февраля 2025 г., 11:48 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 11:48
Поражения "Монако" и "Марселя". Результаты матчей чемпионата Франции
AP Photo/Mathieu Pattier

Состоялись матчи двадцать третьего тура чемпионата Франции. "Монако" проиграл "Лиллю" 1:2.

Лилль - Монако 2:1

Монегаски в третий раз подряд проиграли в гостевой игре чемпионата и опустились на пятое место.

Оба мяча в ворота гостей забил в первом тайме Хакон Харальдссон.

Сент-Этьен - Анже 3:3

На 17-й минуте гости вели в счете 2:0. Оба мяча забил Хамад Абделли.

Хозяева вышли вперед 3:2. Два мяча забил арендованный у "Аугсбурга" Ирвин Кардона.

Гости отыгрались на четвертой минуте компенсированного времени. Пенальти реализовал арендованный у "Лорьяна" Шейх Бамба Дьенг.

"Сент-Этьен" не выигрывает в семи матчах подряд и находится в зоне вылета.

Осер - Марсель 3:0

"Марсель" занимает второе место и отстает от ПСЖ на 10 очков.

"Марсель" во второй раз в сезоне проиграл "Осеру"

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