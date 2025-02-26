Дзюдо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль в Варшаве
время публикации: 26 февраля 2025 г., 09:45 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 09:45
В Варшаве завершился турнир по дзюдо серии European Open. В нем участвовали 551 спортсмен из 45 стран.
Израильтянка Итай Хаюн (весовая категория до 52 кг) завоевала бронзовую медаль.
Она победила польку Викторию Слажок, итальянку Азию Авандзато, польку Кингу Климчак.
В полуфинале Итай Хаюн проиграла будущей победительнице француженке Астрид Ньето.
В поединке за третье место израильтянка победила Кьяру Серра (Германия).
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