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Дзюдо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль в Варшаве

Дзюдо
время публикации: 26 февраля 2025 г., 09:45 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 09:45
Дзюдо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль в Варшаве
AP Photo/Hussein Sayed

В Варшаве завершился турнир по дзюдо серии European Open. В нем участвовали 551 спортсмен из 45 стран.

Израильтянка Итай Хаюн (весовая категория до 52 кг) завоевала бронзовую медаль.

Она победила польку Викторию Слажок, итальянку Азию Авандзато, польку Кингу Климчак.

В полуфинале Итай Хаюн проиграла будущей победительнице француженке Астрид Ньето.

В поединке за третье место израильтянка победила Кьяру Серра (Германия).

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