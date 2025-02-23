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Бокс. Израильтянин Давид Алавердян победил в Лас-Вегасе

Бокс
время публикации: 23 февраля 2025 г., 11:17 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 11:17
Бокс. Израильтянин Давид Алавердян победил в Лас-Вегасе
AP Photo/John Locher

Израильский боксер Давид Алавердян вернулся на ринг после длительного перерыва. Последний бой он провел в октябре 2023 года.

В Лас-Вегасе Давид победил по очкам американца Жосуэ Моралеса.

Счет по карточкам 59:55 (дважды) и 58:56.

Давид Алавердян, выступающий в наилегчайшем весе, одержал девятую победу в 10 боях на профессиональном ринге.

Один поединок завершился вничью.

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