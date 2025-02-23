Бокс. Израильтянин Давид Алавердян победил в Лас-Вегасе

Израильский боксер Давид Алавердян вернулся на ринг после длительного перерыва. Последний бой он провел в октябре 2023 года.

В Лас-Вегасе Давид победил по очкам американца Жосуэ Моралеса.

Счет по карточкам 59:55 (дважды) и 58:56.

Давид Алавердян, выступающий в наилегчайшем весе, одержал девятую победу в 10 боях на профессиональном ринге.

Один поединок завершился вничью.