Рекорд и спасительный гол Серлота. "Барселона" и "Атлетико" забили по 4 гола

В первом полуфинальном матче Кубка Короля "Барселона" и "Атлетико" сыграли вничью 4:4.

Это самый результативный матч между этими командами с марта 1997 года. Тогда в игре Кубка Короля каталонцы победили 5:4.

"Барселона": Щенсны, Бальде, Мартинес, Кубарси, Кунде, Педри (Гарсия, 85), де Йонг, Ольмо (Гави, 68), Ямаль, Ферран Торрес (Левандовски, 68), Рафинья (Лопес, 85).

"Атлетико": Муссо, Галан (Мандава, 55), Лангле, Хименес, Льоренте, Галлагер (Молина, 60), Де Пауль (Корреа, 68), Барриос, Симеоне (Лино, 55), Альварес, Гризманн (Серлот, 68).

На 6-й минуте гости вели в счете 2:0. На 84-й минуте хозяева выигрывали 4:2, но не удержали преимущество.

На первой минуте Гризманн делает передачу в штрафную. Альварес обыграл Кубарси и пробил под перекладину. Щенсны мяч парировал. После подачи углового Лангле сбросил мяч на дальнюю штангу. Альварес переправил мяч в сетку 0:1. На шестой минуте "матрасники" перехватили мяч на своей половине поля и провели скоростную контратаку. Альварес убежал от троих и сделал отличную передачу Гризманну. Антуан обыграл Бальде и удвоил преимущество гостей 0:2.

На 19-й минуте Кунде обменялся передачами с Ямалем и направил мяч в центр штрафной. Педри точно пробил 1:2. Через 2 минуты после подачи углового Кубарси ударом головой сравнял счет 2:2.

На 32-й минуте Льоренте грубо ошибся потеряв мяч неподалеку от своих ворот. Торрес обыграл вратаря, но удар у него не получился. Защитник успел вынести мяч.

На 41-й минуте после подачи углового Иньиго Мартинес отправил мяч головой в угол ворот 3:2. На последних секундах первого тайма Ямаль обыграл защитника и нанес обводящий удар в дальнюю "девятку". Муссо в прыжке мяч парировал.

На 51-й минуте Рафинья прострелил. Ферран Торрес мог протолкнуть мяч в пустые ворота, но не дотянулся до мяча.

В ответной атаке опасный удар нанес Гризманн. Вратарь выручил.

На 72-й минуте Серлот забил. Гол не засчитан - офсайд.

На 74-й минуте Ламин Ямаль протаранил оборону гостей и сделал передачу во вратарскую. Роберт Левандовски переправил мяч в пустые ворота 4:2.

На 84-й минуте Льоренте нанес точный удар с линии штрафной 4:3.

На 88-й минуте Анхель Корреа вышел один на один. Щенсны поймал мяч после его удара. На третьей минуте компенсированного времени Лино убежал от опекуна и сделал передачу. Александр Серлот отправил мяч в пустые ворота 4:4. Он в третий раз забил гол в ворота "Барселоны" после 90-й минуты. По данным статистического сервиса Opta это рекорд. По два таких гола в активе Фернандо Торреса и Джуда Беллингема.