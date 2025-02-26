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Кубок мира по спортивной гимнастике. Израильтянка завоевала серебряную медаль

время публикации: 26 февраля 2025 г., 08:18 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 08:24
Кубок мира по спортивной гимнастике. Израильтянка завоевала серебряную медаль
AP Photo/Thanassis Stavrakis

В Котбусе, Германия, завершился первый этап Кубка мира по спортивной гимнастике.

Израильтянка Лихи Раз завоевала серебряную медаль в вольных упражнениях.

Победительницей стала китаянка Чжан Ихань. Третье место завоевала китаянка Чжан Кэсинь.

Лихи Раз - серебряный призер чемпионата Европы 2020 года в вольных упражнениях, чемпионка Маккабиады, неоднократная чемпионка Израиля.

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