Кубок мира по спортивной гимнастике. Израильтянка завоевала серебряную медаль
время публикации: 26 февраля 2025 г., 08:18 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 08:24
В Котбусе, Германия, завершился первый этап Кубка мира по спортивной гимнастике.
Израильтянка Лихи Раз завоевала серебряную медаль в вольных упражнениях.
Победительницей стала китаянка Чжан Ихань. Третье место завоевала китаянка Чжан Кэсинь.
Лихи Раз - серебряный призер чемпионата Европы 2020 года в вольных упражнениях, чемпионка Маккабиады, неоднократная чемпионка Израиля.
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