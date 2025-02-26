Лионель Месси забил. "Интер Майами" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

"Интер Майами" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

В ответном матче "Интер" победил "Спортинг Канзас-Сити" 3:1. В первом матче команда из Флориды победила 1:0.

На 19-й минуте Луис Суарес прострелил с фланга. Лионель Месси принял мяч грудью и мощно пробил с линии штрафной 1:0.

До перерыва больше и опаснее атаковал "Спортинг". Несколько опасных моментов создал российский форвард Шапи Сулейманов (в 2022-23 годах он выступал за "Апоэль" (Беэр-Шева)). После его передачи Деян Йовельич забил, но сделал это из положения "вне игры".

На первой минуте, добавленной к первому тайму, хозяева удвоили преимущество. Жорди Альба прострелил во вратарскую. Бывший форвард "Сельты" Тадео Альенде отправил мяч в пустые ворота 2:0.

Через 2 минуты (все еще в первом тайме) Луис Суарес с острого угла отправил мяч в сетку 3:0.

На 63-й минуте Хосе Родригес сократил отставание.